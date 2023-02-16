Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:35, 16 февраля 2023Экономика

В России предложили повысить лимит на ввоз валюты в десять раз

Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в десять раз

Фото: unsplash

Ассоциация банков России предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в десять раз — до 100 тысяч долларов, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

«Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС», — пояснил он. Войлуков сказал, что большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в Россию, как это было в предыдущие годы, поэтому внутри страны «не так чтобы было много свободной валюты». Однако она нужна небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.

В России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от десяти тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения денег и сведения об их предполагаемом использовании.

В 2022 году таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. Это на 24 процента больше, чем в 2021 году. При этом граждане пытались вывозить наличные в четыре раза чаще, чем ввозить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре
Россиянин избил до смерти супругу из-за ревности и получил 8,5 года колонии
В российском городе загорелось административное здание
В США раскрыли способ получения Россией иностранных чипов
Психолог перечислила эффективные способы начать день максимально бодро
В России предложили повысить лимит на ввоз валюты в десять раз
Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе
Российская школьница скатилась под колеса машины на ледянке и попала на видео
ЕС и ООН разработали резолюцию о прекращении конфликта на Украине
Литва прекратила обеспечивать бесперебойный проезд через границу с Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.