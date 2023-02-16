В России предложили повысить лимит на ввоз валюты в десять раз

Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в десять раз

Ассоциация банков России предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в десять раз — до 100 тысяч долларов, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

«Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС», — пояснил он. Войлуков сказал, что большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в Россию, как это было в предыдущие годы, поэтому внутри страны «не так чтобы было много свободной валюты». Однако она нужна небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.

В России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от десяти тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения денег и сведения об их предполагаемом использовании.

В 2022 году таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. Это на 24 процента больше, чем в 2021 году. При этом граждане пытались вывозить наличные в четыре раза чаще, чем ввозить.