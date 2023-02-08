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16:09, 8 февраля 2023Экономика

Россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти наличку

ФТС: в 2022 году россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти и ввезти наличные

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2022 году таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. Это на 24 процента больше, чем в 2021 году, сказано на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом граждане пытались вывозить наличные в четыре раза чаще, чем ввозить. В результате было возбуждено 103 дела по статье «Контрабанда наличных» и 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование или недостоверное декларирование наличных).

Объем средств по этим делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 миллиарда. Это на 30 процентов меньше, чем в 2021 году. В основном деньги пыталась незаконно вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены весной 2022 года. Лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тысяч долларов.

В начале ноября прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений.

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Платон Щукин
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