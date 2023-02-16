Немцы оценили риски поражения Украины

Читатели Die Welt в Twitter допустили поражение Украины из-за медленных поставок техники

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили риски поражения Украины. Соответствующие комментарии появились в Twitter под статьей, в которой допускается проигрыш Киева из-за медленных поставок техники странами НАТО.

«С самого начала было ясно, что Украина не победит», — заявил пользователь под ником Future_Trunks. Аналогичное мнение выразил и комментатор Heike Ohlbrecht. «Многие с самого начала знали, что Украина проиграет, но власти Германии должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков», — написал он.