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10:34, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Немцы оценили риски поражения Украины

Читатели Die Welt в Twitter допустили поражение Украины из-за медленных поставок техники

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили риски поражения Украины. Соответствующие комментарии появились в Twitter под статьей, в которой допускается проигрыш Киева из-за медленных поставок техники странами НАТО.

«С самого начала было ясно, что Украина не победит», — заявил пользователь под ником Future_Trunks. Аналогичное мнение выразил и комментатор Heike Ohlbrecht. «Многие с самого начала знали, что Украина проиграет, но власти Германии должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков», — написал он.

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Олег Давыдов
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