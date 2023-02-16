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15:16, 16 февраля 2023Силовые структуры

Избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries мигранта задержали

Полицейские задержали мигранта, избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Брянской области полицейские задержали 25-летнего мигранта, избившего сотрудницу Wildberries в подмосковном пункте выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный оказался уроженцем одной из республик Средней Азии.

24 января в городе Лыткарино произошел конфликт между сотрудницей маркетплейса и клиентом, в ходе которого мужчина избил женщину и скрылся. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, иностранец в состоянии алкогольного опьянения передал женщине листок с номером телефона и признанием в любви, а когда та попросила не отвлекать ее от работы, потребовал смотреть ему в глаза, а затем нанес побои.

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Екатерина Власова
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