Избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries мигранта задержали

Полицейские задержали мигранта, избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries

В Брянской области полицейские задержали 25-летнего мигранта, избившего сотрудницу Wildberries в подмосковном пункте выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный оказался уроженцем одной из республик Средней Азии.

24 января в городе Лыткарино произошел конфликт между сотрудницей маркетплейса и клиентом, в ходе которого мужчина избил женщину и скрылся. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, иностранец в состоянии алкогольного опьянения передал женщине листок с номером телефона и признанием в любви, а когда та попросила не отвлекать ее от работы, потребовал смотреть ему в глаза, а затем нанес побои.