Глава YouTube решила уйти со своего поста

Глава YouTube Сьюзан Войчики решила уйти со своего поста после 9 лет работы

Глава YouTube Сьюзан Войчики решила уйти со своего поста. Об этом она сообщила в блоге сервиса.

«Сегодня (…) я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах», — отметила Войчики.

Новым главой сервиса станет Нил Мохан, занимавший должность директора по продукции. Пост главы YouTube Войчики занимала девять лет. Всего в Alphabet Inc. Войчики работает уже 25 лет.

Ранее сообщалось, что Alphabet Inc., материнская компания Google, заявила, что сократит около 12 тысяч рабочих мест. Это составляет более шести процентов ее глобальной рабочей силы. Генеральный директор Google Inc. и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи в письме сотрудникам написал, что он берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас сюда».