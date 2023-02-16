Производитель лекарства от изжоги более 40 лет скрывал риск появления рака

Производитель лекарства от язвы и изжоги Zantac более 40 лет скрывал риск появления рака

Британский фармацевтический гигант Glaxo более 40 лет скрывал опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство выяснило, что производитель еще с 1978 года знал о свойстве действующего вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA). Однако, несмотря на это, компания скрыла результаты этих исследований и не стала отзывать препарат из аптек.

Широкой публике об опасности ранитидина сообщили лишь в 2019 году. Лишь после этого производители Zantac и регуляторы здравоохранения по всему миру начали отзывать препарат. При этом фармацевты утверждают, что повышенный риск возникновения рака при приеме Zantac научно не доказан и подобные предположения являются спекулятивными.

Zantac был самым популярным рецептурным препаратом. В наши дни NDMA используют, чтобы вызывать рак у лабораторных крыс.