Внебрачный сын Жириновского оказался в розыске службы судебных приставов

Арестованный за драку сын Жириновского оказался в розыске службы судебных приставов

Внебрачный сын российского политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн, арестованный на 15 суток за нападение на сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции, куда его увезли после скандала в столичном ресторане «Ткемали», оказался в розыске службы судебных приставов. Соответствующие данные были опубликованы в базе Федеральной службы судебных приставов, передает «Газета.Ru».

Согласно представленным сведениям, в отношении Олега Владимировича Газдарова (настоящая фамилия Эйдельштейна) было возбуждено три исполнительных производства на общую сумму около 135 тысяч рублей.

До этого Тверской суд Москвы принял решение об административном аресте сына Жириновского.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Эйдельштейн ужинал в заведении грузинской кухни на улице Лубянка. Он учинил скандал, и администрация ресторана вызвала полицейских. Прибывший наряд забрал дебошира в отдел полиции. Там Эйдельштейн не успокоился, а напротив, стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении. В настоящее время проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет России.