В России объяснили нежелание США подталкивать Украину к захвату Крыма

Депутат Журова: США не поддерживают захват Крыма Украиной из-за риска сценария Донбасса

Власти США не поддерживают стремление Украины вернуть под свой контроль Крым из-за риска повторения сценария Донбасса. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила нежелание Вашингтона подталкивать Киев к захвату полуострова.

«Они же видели, что происходило с Донбассом, и они понимают, чем это все закончится. Противостояние в Донбассе было не с нами, это была практически гражданская война. Люди сопротивлялись тому режиму, который был в Киеве, тому, что им не будут давать говорить на русском языке, полностью вырежут целую культуру. Они же понимают, что в Крыму, к сожалению, будет то же самое. Я думаю, США без иллюзий по поводу того, если Киеву обратно достанется Крым, они там так просто это все оставят», — сказала депутат.

Ранее Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что США не хотят подталкивать Украину к захвату Крыма. По данным издания, это дал понять американский госсекретарь Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов. Политик считает, что возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для России.

Госсекретарь также добавил, что попытка вернуть контроль над Крымом может привести к более масштабному ответу с российской стороны. При этом в администрации США подчеркивают, что итоговое решение о начале подобной операции будет приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне.