В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Сахалинской области, у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой геофизической службы РАН.

По сообщению сейсмологов, жители упомянутого российского региона не сообщали о чувствительности сейсмособытия.

«Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров», — рассказали агентству в геофизической службе.

Ранее 15 февраля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатского края в 15:09 по местному времени (6:09 по московскому). Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Усть-Камчатска силой до трех баллов.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.