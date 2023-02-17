Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 17 февраля 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

В Сахалинской области, у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой геофизической службы РАН.

По сообщению сейсмологов, жители упомянутого российского региона не сообщали о чувствительности сейсмособытия.

«Эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 километров», — рассказали агентству в геофизической службе.

Ранее 15 февраля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатского края в 15:09 по местному времени (6:09 по московскому). Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Усть-Камчатска силой до трех баллов.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
Ида Галич раскрыла правило ношения платьев с глубоким декольте
США предупредили о риске долгового кризиса
Во Франции заявили о раздражении Зеленского из-за слов Макрона о России
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в ОАЭ в феврале
Кибермошенники украли у россиянина рекордные полмиллиарда рублей
В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0
Российский полковник назвал опасное для Крыма оружие ВСУ
Российский школьник нашел психотропы в аптечке времен СССР и отравился
Телефонные мошенники поменяли тактику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.