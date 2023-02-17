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12:18, 17 февраля 2023Путешествия

В московском аэропорту образовались гигантские очереди из желающих улететь

В Шереметьево образовались гигантские очереди на регистрацию

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 17 февраля, образовались гигантские очереди на регистрацию. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Отмечается, что сотрудники столичной воздушной гавани не справляются с таким огромным потоком желающих улететь пассажиров. По словам очевидцев, на рейсы опаздывают уже свыше 50 человек.

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Фариза Бацазова
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