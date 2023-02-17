Доктор Мясников заявил об опасности популярного принципа похудения

Врач Мясников заявил, что резкое похудение к пляжному сезону вредно для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что резкое снижении веса к пляжному сезону вредно для здоровья. Об опасности этого популярного принципа похудения доктор рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на платформе «Смотрим».

«Вы должны правильно ставить задачи. У вас не получится похудеть к пляжному периоду. А если вы и сможете, потому что, в принципе, это можно достичь, это будет только большой вред вашему здоровью, не говоря о том, что очень скоро вы вернетесь к такому же состоянию и плюс», — подчеркнул Мясников, обращаясь к гостям передачи с лишним весом.

Специалист отметил, что аппетит и энергообмен регулируются определенными гормонами, и если лишний вес у человека давно, гормональная система считает его нормальным. «Вы, стараясь похудеть, скинете сколько-то там, но дальше гормоны будут считать, что пришла беда, нас не кормят, и они будут понижать энергообмен, повышать ваш аппетит, с тем, чтобы сохранить то, что есть», — объяснил он.

Мясников указал, что для правильного похудения гормональную систему нужно обмануть. По его словам, для этого за три месяца человеку необходимо сбросить только пять процентов от исходного веса.

Ранее Мясников перечислил главные правила здорового рациона. Врач призвал россиян, желающих правильно питаться, не употреблять колбасы и полуфабрикаты, ежедневно съедать по полкило овощей и фруктов и ограничивать красное мясо.