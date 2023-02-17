В море нашли трех дрейфующих мужчин и брошенную яхту с 365 килограммами кокаина

В Австралии в море нашли трех мужчин на сумке-холодильнике, а затем яхту с 365 кг кокаина

Дайвер нашел у берегов австралийского штата Западная Австралия брошенную яхту с 365 килограммами кокаина через неделю после того, как в том же районе спасли трех мужчин, плывших на сумке-холодильнике. Об этом сообщает Daily Mail.

Аристидес Авионтис, Мэйт Стипинович и Карл Уитберн были найдены дрейфующими на сумке-холодильнике у побережья австралийского города Олбани, штат Западная Австралия. Они утверждали, что вышли в море ловить рыбу, но их судно перевернулось, а затем затонуло.

Спустя неделю дайвер нашел в океане яхту, на борту которой не было людей. По словам мужчины, он заметил ее более чем в 100 километрах к западу от того места, где якобы перевернулось судно рыбаков.

Спасатели-волонтеры отбуксировали яхту к берегу, где ее осмотрели сотрудники полиции. На борту судна оказалось 365 килограммов кокаина. Это крупнейшая партия наркотика, изъятая в Западной Австралии за последние 20 лет.

Один из трех спасенных, Аристидес Авионтис, был арестован, ему предъявили обвинения. Мэйта Стипиновича и Карла Уитберна разыскивает полиция. В полиции заявили, что находка стала ударом по синдикату, который пытался импортировать наркотики.

Ранее сообщалось, что специальные службы Новой Зеландии выловили из вод Тихого океана груз кокаина весом в 3,2 тонны. 81 брикет с порошком подняли на борт корабля Новозеландского Королевского военного флота и доставили в военный порт Новой Зеландии

