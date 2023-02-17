Россиянин попытался проникнуть в дом к бывшей подруге и зарезал двух ее знакомых

Под Красноярском 31-летний пьяный мужчина зарезал двух братьев, пытавшихся помочь женщине

В Красноярском крае 31-летний местный житель зарезал 35-летнего и 38-летнего мужчин. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 декабря 2022 года фигурант в состоянии алкогольного и наркотического опьянения приехал в дом в бывшей подруге на улицу Трактовую села Польное Канского района. Он упорно стучался в дом и сорвал замок топором. Женщина испугалась и позвонила приятелю с просьбой о помощи. Тот попросил двух братьев приехать и защитить россиянку. Мужчины согласились, но между ними и пьяным кавалером завязалась драка. Тогда обвиняемый взял на кухне нож и нанес несколько ударов защитникам. Они скончались.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

