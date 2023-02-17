Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 17 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин попытался проникнуть в дом к бывшей подруге и зарезал двух ее знакомых

Под Красноярском 31-летний пьяный мужчина зарезал двух братьев, пытавшихся помочь женщине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае 31-летний местный житель зарезал 35-летнего и 38-летнего мужчин. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 декабря 2022 года фигурант в состоянии алкогольного и наркотического опьянения приехал в дом в бывшей подруге на улицу Трактовую села Польное Канского района. Он упорно стучался в дом и сорвал замок топором. Женщина испугалась и позвонила приятелю с просьбой о помощи. Тот попросил двух братьев приехать и защитить россиянку. Мужчины согласились, но между ними и пьяным кавалером завязалась драка. Тогда обвиняемый взял на кухне нож и нанес несколько ударов защитникам. Они скончались.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области и ликвидировала двух боевиков ИГ
Сжигание мусора в России столкнулось с проблемами из-за санкций
Энн Хэтэуэй раскритиковали в сети за выход в свет в прозрачном платье
Получены первые доказательства происхождения темной энергии в черных дырах
В МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета Robinson на Сахалине
Женщины вообразили жизнь с мужскими половыми органами и ужаснулись
Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках»
Момент взрыва павильона «Шаурма-огонь» в российском городе попал на видео
Мужчина похитил школьницу у образовательного учреждения в Москве
Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.