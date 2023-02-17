В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот

В Москве в СИЗО от тяжелых травм скончался Николай Бухонин, обвиняемый в растлении сирот

В Москве в СИЗО №1 скончался 73-летний Николай Бухонин, обвиняемый в растлении детей-сирот. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 26 января 2022 года фигурант получил тяжелые травмы: скальпированную рану головы, ушиб лица, вывих плечевого сустава и перелом костей плеча. Из-за последствий травм Бухонин скончался 16 февраля.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Бухонина задержали в мае 2021 года, когда в ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня вскрылись случаи растления детей-сирот.

Бывшего директора школы-интерната Александра Цымбалюка и заслуженного деятеля культуры, заместителя председателя совета Ассамблеи народов России, бывшего заместителя директора местной музыкальной школы Николая Бухонина обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, учившихся в интернате. Уголовное дело было возбуждено 30 апреля Следственным комитетом России (СКР). Масштабные обыски прошли с участием сотрудников ФСБ по местам жительства обвиняемых, в интернате, в детском лагере «Улыбка» и областной больнице, где дети проходили плановое обследование.