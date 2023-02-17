Москвичи освоили новый способ передавать информацию о своем здоровье врачам

Ракова: москвичи более 1000 раз отправили в федеральные и частные клиники данные из ЭМК

Москвичи более тысячи раз поделились с врачами федеральных и частных клиник данными своих электронных медкарт. Такая возможность появилась у столичных пациентов в октябре 2022 года. Чаще всего москвичи предоставляли доступ к информации об анализах, исследованиях и самостоятельно загруженным в ЭМК документам. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, этот функционал упрощает получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей вне московской системы здравоохранения. «Это удобно и просто: нет необходимости скачивать или распечатывать документы при обращении к специалистам коммерческих и федеральных учреждений, достаточно только сгенерировать ссылку и направить ее специалисту», — отметила заммэра.

Большая часть москвичей открывают временный доступ к собственным электронным медкартам, каждый шестой — к ЭМК ребенка. Помимо вышеперечисленного, пользователи могут делиться данными о приемах в поликлиниках, диспансерном наблюдении и диспансеризации, вызовах скорой помощи, прививках, выписками из стационаров, результатами тестов на COVID-19, выписанными рецептами, а также данными из разделов «Дневник здоровья» и «Семейная история», результатами врачебных консилиумов, личным анамнезом и анамнезом своего ребенка.

Новый функционал внедрили для упрощения получения медпомощи или второго экспертного мнения от врачей, работающих в коммерческих и федеральных учреждениях, а также при обращении в больницы в другом регионе. Изучить данные специалисты медицинских организаций могут в онлайн-формате по временной ссылке с разрешения пациента и в ограниченный временной период.

Для предоставления доступа к ЭМК необходимо зайти в электронную медкарту на портале mos.ru и перейти в раздел «Настройки» — «Временный доступ» — «Создать временный доступ». Затем нужно выбрать, к чьей медкарте необходимо предоставить доступ — своей или детской. При генерации временной ссылки нужно выбрать разделы и срок временного доступа, а также электронную почту того, кому предоставляется доступ. При формировании заявки на телефон пациента приходит СМС с кодом.

В пресс-службе Комплекса социального развития отмечают, что ЭМК считается одним из востребованных сервисов единой цифровой платформы здравоохранения Москвы. Он обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах лечения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан собраны на одной цифровой площадке и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

