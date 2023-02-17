Во Франции назвали «наименее чокнутую» страну в вопросе поставок оружия Киеву

Французский политик Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок Киеву

Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Швейцарию наименее сумасшедшей страной Европы в вопросе поставок оружия Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Швейцария ведет грамотную политику, отказывая президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставке вооружения. При этом нейтралитет официального Берна вызывает недовольство НАТО, отметил Филиппо.

«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — высказался европарламентарий.

Ранее Берн не разрешил Испании передать Киеву зенитные орудия швейцарского производства в связи с политикой нейтралитета. «Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства», — заявил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш.