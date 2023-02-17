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15:09, 17 февраля 2023Из жизни

Пересадка сердца помогла двум пациентам обрести любовь

CBS News: в США перенесшие операцию по пересадке сердца в один день пациенты поженились

Кадр: CBS Evening News / YouTube

Жители США, 29-летняя Тейлор Гивенс и 34-летний Коллин Кобелджа познакомились в больнице и поженились после операций по пересадке сердца, которые они перенесли. О том, как болезни помогли двум пациентам обрести любовь, сообщает CBS News.

В 2011 году Гивенс и Кобелджа независимо друг от друга попали в больницу Inova Fairfax в штате Вирджиния, где врачи в один день провели им две операции по пересадке сердца. Гивенс страдала кардиомиопатией и впервые столкнулась с необходимостью трансплантации. У Кобелджи был врожденный порок сердца, и он нуждался в пересадке сердца во второй раз.

После операций пациенты познакомились, поскольку лежали в соседних палатах. Гивенс утверждает, что в тот момент между ними не возникло симпатии.

Ровно через пять лет после пересадки сердца мужчина решил навестить врачей, проводивших ему операцию, и связался с соседкой по палате. Пациенты отправились на ужин и обсудили изменения, которые произошли с ними после трансплантации. По словам Кобелджа, они сразу нашли общий язык. «Это было так здорово. Оказалось, что мы должны были принимать одинаковые лекарства в одно и то же время. Между нами определенно пробежала искра, и я совсем этого не ожидала», — рассказывает Гивенс.

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Вскоре пара вступила в отношения, а в 2019 году влюбленные стали мужем и женой. В течение следующих лет оба супруга столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. В 2022 году Кобелджа перенес четвертую операцию по пересадке сердца, а Гивенс прошла лечение от лимфомы, которая теперь находится в стадии ремиссии.

Гивенс отметила, что легче справляется с трудностями благодаря партнеру. «Когда он рядом, я не так всего боюсь, даже таких вещей, как смерть. Я вижу, как он живет, проходит через операции и расцветает. Это дает мне надежду и смысл», — говорит она.

Супруги также хорошо понимают состояния друг друга из-за схожих проблем со здоровьем, что еще сильнее их сближает. «Мы оба пережили, по сути, один из худших опытов в жизни. Я уверен, что мы сможем преодолеть все трудности, которые окажутся на нашем жизненном пути», — утверждает Кобелджа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. Женщине требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице.

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Алиса Удовик
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