Офицер США Риттер предрек президенту Украины Зеленскому проигрыш и судьбу Гитлера

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Риттер предрек Зеленскому проигрыш и судьбу Гитлера. По его словам, украинский президент может витать в облаках, однако «скоро ему не удастся уйти от реальности». «Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — подчеркнул военный.