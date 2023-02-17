Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 17 февраля 2023Мир

Американский офицер предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Офицер США Риттер предрек президенту Украины Зеленскому проигрыш и судьбу Гитлера
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Риттер предрек Зеленскому проигрыш и судьбу Гитлера. По его словам, украинский президент может витать в облаках, однако «скоро ему не удастся уйти от реальности». «Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — подчеркнул военный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заверил в скором снятии табу на поставку Украине дальнобойных ракет
Определены самые востребованные для покупки недвижимости округа Москвы
Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 39,5 тысячи человек
В Белом доме заявили об отсутствии задачи добиваться смены власти в России
Американский офицер предрек Зеленскому судьбу Гитлера
Глава Минобороны Германии оценил инициативу с призывом к миру на Украине
Путин разрешил купить долю европейского нефтяного гиганта в российском проекте
США отказались обсуждать возможную поддержку действий Украины в адрес Крыма
Кадыров оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.