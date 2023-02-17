Обнаружено космическое облако-«головастик»

The Astrophysical Journal: облако «Головастик» изогнулось из-за сверхмассивной черной дыры

Астрономы Университета Кэйо (Япония) показали, что газовое облако, названное «Головастиком» из-за своей причудливой формы, вращается вокруг пустого космического пространства, где, возможно, находится сверхмассивная черная дыра. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Исследователи использовали данные телескопа Джеймса Клерка Максвелла в Восточноазиатской обсерватории, и 45-метрового радиотелескопа NAOJ, чтобы идентифицировать необычное газовое облако на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездии Стрельца.

Изогнутая форма облака молекулярного газа в виде головастика свидетельствует о том, что оно растягивается, вращаясь вокруг массивного компактного объекта. Лучшим кандидатом на роль этого массивного компактного невидимого объекта является черная дыра с массой около ста тысяч Солнц.

Астрономы планируют использовать ALMA (Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array) для поиска слабых признаков черной дыры или другого объекта в гравитационном центре орбиты «Головастика».