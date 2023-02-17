НАТО пообещала Молдавии помощь в защите от гибридных атак

Замгенсека НАТО Джоанэ пообещал Молдавии помощь альянса в защите от гибридных атак

НАТО окажет Молдавии помощь в защите от гибридных атак, пообещал замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Его слова приводит молдавский телеканал TV8.

«На заседании министров обороны стран-членов НАТО, прошедшей в Брюсселе, принято решение предоставить Молдавии пакет нелетальной помощи, которую ранее запрашивал Кишинев, чтобы справиться с вызовами гибридной войны. Речь не идет о военной помощи. Пакет помощи направлен на поддержку устойчивости, поддержки связи, и борьбу с фейками и пропагандой», — сказал он.

По его словам, молдавские власти уже запрашивали военную помощь, однако не все страны альянса готовы выделить технику напрямую. Джоанэ объяснил, что это не делается через НАТО, так как альянс является посредником. Тем не менее Великобритания, Германия и Румыния откликнулись на этот призыв.

Ранее Кишинев допустил отказ от нейтралитета для вступления в военный альянс. Президент страны Майя Санду заявила о серьезной дискуссии касательно способности Молдавии защитить себя, поэтому, если ответ окажется отрицательным, страна выберет военный альянс демократическим путем.