В США рассказали об охоте на российских шпионов

WP: США и Европа ведут кампанию по разрушению шпионских сетей России

США и Европа ведут кампанию по разрушению шпионских сетей России на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что российские агентурные сети понесли большой ущерб после начала боевых действий. По словам директора службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари, мир для российских служб стал совершенно иным. Он отметил, что из-за высылки, последующих арестов и более враждебной обстановки в Европе «их возможности значительно снизились».

Другие источники также рассказали о попытках российской стороны якобы компенсировать потери. Так по их мнению, Москва больше стала полагаться на кибершпионаж, а также «пытается воспользоваться пересечением границ и потоками беженцев, чтобы внедрить новых шпионов».

При этом чиновники, знакомые с ситуацией, отметили, что вновь прибывшие будут лишены защиты и преимуществ работы в российских посольствах и «им может не хватить опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персонами нон грата».

30 января сообщалось, что агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух человек в столице страны Любляне по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным агентства, они имеют гражданство одной из южноамериканских стран и работали в Словении под вымышленными именами.