Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска ракеты КНДР

Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска КНДР баллистической ракеты

Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал FNN.

Маневры могут пройти уже 19 февраля во второй половине дня в зависимости от погодных условий. В учениях примут участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики Вооруженных сил США.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Уточняется, что ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.