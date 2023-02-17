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10:29, 19 февраля 2023Мир

Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска ракеты КНДР

Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска КНДР баллистической ракеты

Фото: KCNA / Reuters

Япония и США решили обсудить совместные учения из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал FNN.

Маневры могут пройти уже 19 февраля во второй половине дня в зависимости от погодных условий. В учениях примут участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики Вооруженных сил США.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Уточняется, что ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

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Виктория Кондратьева
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