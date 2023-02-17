Осужденный на 25 лет лидер банды «Приморских партизан» погиб в зоне СВО

Осужденный на 25 лет за убийства лидер банды «Приморских партизан» Ковтун погиб в зоне СВО

Один из лидеров банды «Приморских партизан» Александр Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ГТРК «Вести. Приморье».

В колонии заключенный подписал контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и отправился в зону СВО. 29 января 2023 года при выполнении боевой задачи он погиб, подробности его гибели неизвестны.

«Приморские партизаны» получили известность после убийств сотрудников полиции в Приморском крае в 2010 году. Участники группировки таким образом совершали возмездие за преступления, якобы совершенные правоохранителями. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании 11 июня 2010 года. В итоге перед судом предстали его сообщники Александр Ковтун и Владимир Илютиков. В мае 2018 года, после третьего судебного процесса, их посадили на 25 лет каждого, остальные участники банды получили от восьми до 23 лет.