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12:29, 17 февраля 2023Силовые структуры

Осужденный на 25 лет лидер банды «Приморских партизан» погиб в зоне СВО

Осужденный на 25 лет за убийства лидер банды «Приморских партизан» Ковтун погиб в зоне СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Один из лидеров банды «Приморских партизан» Александр Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ГТРК «Вести. Приморье».

В колонии заключенный подписал контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и отправился в зону СВО. 29 января 2023 года при выполнении боевой задачи он погиб, подробности его гибели неизвестны.

«Приморские партизаны» получили известность после убийств сотрудников полиции в Приморском крае в 2010 году. Участники группировки таким образом совершали возмездие за преступления, якобы совершенные правоохранителями. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании 11 июня 2010 года. В итоге перед судом предстали его сообщники Александр Ковтун и Владимир Илютиков. В мае 2018 года, после третьего судебного процесса, их посадили на 25 лет каждого, остальные участники банды получили от восьми до 23 лет.

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Любовь Ширижик
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