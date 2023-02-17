Расистские насмешки горничной отеля над опоздавшими гостями сняли на видео

Горничная американского отеля Great Falls Inn поиздевалась над акцентом коренных индейцев

Горничная отеля поиздевалась над гостями отеля из-за нарушения правил выезда и была обвинена в проявлении расизма. Конфликт постояльцев и сотрудника сняли на видео, ролик и подробности публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в американском отеле Great Falls Inn в Бьютте, штат Монтана, между постоялицей отеля, коренной индианкой из резервации Рокки-Бой, и горничной. Как стало известно, девушка с родственниками, которые остановились в трех номерах, должны были выехать из гостиницы в 11 утра. Гости попросили отсрочить время чек-аута на час, так как одному из членов семьи, тяжелобольному дяде, требовалось больше времени на сборы.

Горничная отеля, которую не поставили в известность о позднем выезде гостей, пришла в ярость, когда увидела, что гости еще в номерах. Женщины пришли выяснять отношения на стойку ресепшен: на кадрах видно, как сотрудница Great Falls Inn насмехается над акцентом гостей. В это же время менеджер отеля начала звонить в полицию.

Прибывший наряд полиции урегулировал спор, обвинения постояльцам или сотрудникам отеля не выносились. Позже сотрудники гостиницы рассказали, что гости угрожали им не менее 30 раз — эта часть конфликта не попала на видео.