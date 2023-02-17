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12:58, 17 февраля 2023Забота о себе

Объяснена высокая заболеваемость гонореей и хламидиозом в Москве и Петербурге

Дерматовенеролог Русин: в России растет заболеваемость сифилисом, гонореей и хламидиозом

Фото: Shutterstock

Гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге регистрируется более высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, чем в регионах. Его слова приводит News.ru.

Врач подтвердил, что в России, как и во всем мире, растет заболеваемость хламидиозом, сифилисом и гонореей, причем больше всего случаев заражения наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По мнению Русина, показатели заболеваемости в других регионах могут быть занижены, поскольку их жители стесняются лечиться и не попадают в статистику. Кроме того, в некоторых регионах случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не регистрируются официально, поскольку заболевшим легче пойти в частную клинику.

Если мы возьмем Ямало-Ненецкий автономный округ, где у людей цель — прокормить оленей и выжить, там особо нет такой проблемы. Конечно, болеют все, половую жизнь ведут все нации, но когда ты живешь в маленьком ауле и приходишь в местный КВД, об этом наверняка будут знать другие

Александр Русингинеколог-дерматовенеролог
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Гинеколог также предупредил россиян, что барьерная защита (презерватив или латексная салфетка) должна присутствовать во всех видах секса, включая оральные ласки.

Ранее врачи-гинекологи Мария Селихова и Ольга Каплина назвали основные триггеры приступа цистита после интимной близости. Одной из распространенных причин цистита после секса, уточнили они, является половой акт во время менструации.

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Александра Лисица
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