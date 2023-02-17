Мужчина с опасной инфекцией пожаловался на пластилиновую кожу

The Sun: кожа 31-летнего спортсмена стала похожа на пластилин из-за инфекции

Из-за инфекции кожа 31-летнего спортсмена Лоуренса Окойе стала похожа на пластилин. Об этом сообщило издание The Sun.

Окойе разместил в TikTok видео, в котором показал, как его тело реагирует на прикосновения. Мужчина шесть раз надавил на ногу большим пальцем, после чего на ней остались углубления. «Похоже, я сделан из пластилина», — пожаловался он.

Спустя две недели после публикации у спортсмена диагностировали опасную болезнть — подкожную флегмону. Ему назначили лечение антибиотиками.

Многие пытались доказать, что у меня проблемы с сердцем, почками, из-за которых появился отек. Были даже версии, что у меня рак или диабет. Моя болезнь оказалась не менее серьезной. Она развивается из-за попавших через рану на коже бактерий Лоуренс Окойе спортсмен

После выздоровления спортсмен записал новое видео, в котором показал, что его ноги больше не похожи на пластилин или тесто. «Те ненормальные ямки, которые были в ноге, исчезли», — сказал он.

Запущенная форма подкожной флегмоны может привести к ампутации, септическому шоку и даже смерти. Подкожную флегмону называют тихим убийцей, так как ее симптомы легко перепутать с симптомами других заболеваний. Пациентам назначают лечение антибиотиками, средний курс терапии занимает две недели.

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