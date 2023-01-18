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11:53, 18 января 2023Забота о себе

Музыканта много месяцев тошнило от еды

Музыкант расплакался, впервые спокойно поев супа после излечения от болезни пищевода

Фото: Shutterstock

33-летний британский музыкант, гитарист группы The London Essentials Пит Моррис, расплакался, когда впервые после излечения от болезни пищевода спокойно поел суп. До этого его много месяцев тошнило после каждого приема пищи, пишет Daily Mirror.

По словам гитариста, за десять лет болезни он привык к неприятным ощущениям во время еды, а в маю 2022 года к болям в груди присоединилась и тошнота. «Годами врачи говорили, что это изжога, от нее меня и лечили. Всю жизнь меня звали привередливым едоком», — вспоминает Моррис.

В конце концов мужчина столкнулся с тем, что почти не мог есть. «Бывали дни, когда питание давалось относительно нормально, тогда я набивал себя, как верблюд наполняет свой горб. И все равно потерял 12 килограммов за четыре-пять месяцев и выглядел изможденным», — вспоминает музыкант.

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Гастроэнтеролог, к которому обратился Моррис, диагностировал у него ахалазию — нейрогенное заболевание, связанное с нарушением моторики пищевода. Для лечения врач выбрал операцию — пероральную эндоскопическую миотомию, в ходе которой манипуляции со скальпелем проводятся внутри пищевода и не оставляет видимых шрамов.

После получасовой процедуры Моррис практически сразу же почувствовал себя лучше и уже через несколько дней смог выступать. «Я сразу заметил, что могу есть без боли. Когда мне дали первую тарелку супа и ролл на следующий день после операции, я заплакал, потому что стало настолько лучше», — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что шеф-повар из Оттавы, Канада, столкнулся с редкой болезнью и сумел продолжить карьеру вопреки прогнозам врачей. У мужчины диагностировали глютеновую атаксию — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма начинает атаковать нервную систему.

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Александра Лисица
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