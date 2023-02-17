Познер назвал автора расследования о «Северных потоках» Херша независимым журналистом

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках» Сеймуре Херше. В беседе с News.ru он назвал американского коллегу независимым журналистом.

Познер познакомился с Хершем, когда работал в США в период с 1991 по 1996 год. По словам журналиста, его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого». «Херш — очень известный в США журналист, который занимается расследованиями, абсолютно независимый», — отметил он.

Телеведущий уточнил, что Херш не был связан контрактами со СМИ и проводил расследования самостоятельно, причем его работы всегда были сенсационными, так как автор брался за «взрывчатые» темы. Журналист добавил, что репутация у его коллеги была очень высока, и «никто никогда не обвинял его в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию».

При этом Познер предположил, что за расследование о «Северных потоках» Херша будут обвинять в том, что он «скатился в конспирологию». «Я не видел его почти тридцать лет и не берусь судить. Но ангажированным его точно нельзя называть, да и никто об этом не говорит», — заключил телеведущий.

8 февраля Херш выпустил статью, в которой заявил о причастности США к взрывам на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, а для установки бомб использовались подлодки. После этого Россия призвала ООН провести расследование взрывов на газопроводах.