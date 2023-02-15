Россия призвала ООН провести расследование после материала Херша

Лавров заявил, что РФ призвала ООН провести расследование из-за появления материала Херша

Россия призвала Секретариат ООН провести расследование после появления материала правозащитника и журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, трансляция доступна на YouTube.

«Когда Сеймур Херш предъявляет конкретные факты с указанием дат, когда это все рассматривалось в Белом доме и других подразделениях администрации США и когда это все, изложенное им на бумаге, совпадает с фактически зарегистрированными событиями непосредственно на этих трубопроводах, ООН говорит, что у нас нет полномочий расследовать», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что с сентября власти Швеции и Дании не отвечают на официальные письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее в ООН объяснили отказ от расследования взрывов на «Северных потоках». Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик указал на отсутствие соответствующего мандата от юридического органа ООН.