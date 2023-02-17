Народный фронт подвел итоги сбора Юрия Подоляки для бойцов на спецоперации

Народный фронт подвел итоги сбора Юрия Подоляки на закупку вещей для спецоперации

Сбор проекта Народного фронта «Все для победы!», куратором которого выступил блогер, политолог и журналист Юрий Подоляка, стал самым массовым за девять месяцев существования проекта. Россияне пожертвовали на закупку теплых вещей для бойцов почти 493,5 миллиона рублей. В сборе приняли участие более 185 тысяч граждан и организаций.

«Россияне и организации жертвовали на сбор от 100 рублей до десятков миллионов рублей от физических лиц. Ребята очень рады, что такое количество людей помнят и понимают, чем они занимаются на линии фронта. Очень радостно, со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи. Сбор длился чуть более месяца, затем мы занимались закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую», — рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

В производстве этого масштабного заказа было задействовано 10 предприятий в разных регионах. Были отшиты, закуплены и доставлены военным более 220 тысяч теплых вещей. В том числе 40 тысяч спальников общей стоимостью 80 миллионов рублей; 19 974 каремата стоимостью 13 981 800 рублей; 31 857 комплектов верхней одежды общей стоимостью 216 099 300 рублей; 31 855 комплектов термобелья на 57 339 000 рублей; 33 459 пар зимней обуви на 83 647 500 рублей; 34 587 шапок на 20 752 200 рублей; 30 909 пар перчаток на 21 636 300 рублей. Стоимость одной единицы варьировалась в зависимости от свойств закупленного, даты закупки, поставщика и наполнения комплектов.

Необходимую бойцам помощь получили 103 подразделения, которые сражаются сейчас на передовой.

«Хотел поблагодарить граждан России и Народный фронт за обеспечение теплыми вещами, за спальники, берцы — парням это необходимо», — сказал военнослужащий Второго армейского корпуса ЛНР.

«Хочу поблагодарить всех людей Российской Федерации, которые собрали эту гуманитарную помощь. В такое холодное время теплые вещи, спальные мешки очень нужны. Теперь не будем мерзнуть. Будем бить врага до конца, и мы победим», — отметил военнослужащий с позывным «Малой».

Проект Народного фронта «Все для победы!» продолжается, информация о том, как можно пожертвовать средства, доступна на сайте pobeda.onf.ru.

