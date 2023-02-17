Интерес россиян к сериалам восстановился

«Ъ»: «Кинопоиск» заявил о восстановлении интереса россиян к сериалам в январе 2023 года

В 2022 году россияне интересовались сериалами на 27 процентов реже, чем годом ранее, однако в этом году внимание граждан к этому виду контента восстановилось. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Кинопоиск».

Согласно подсчетам, сериалы за 2022 год набрали примерно 365 тысяч баллов интереса, что на 27 процента меньше, чем в 2021 году. Число баллов зависит от количества запросов в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов и других ресурсов.

Интерес к сериалам снизился после начала российской спецоперации на Украине и достиг минимума летом: июнь стал самым плохим месяцем для сериалов с января 2021 года (более ранних данных нет), они получили минимальное число баллов (на 15 процентов меньше год к году), заявляют авторы исследования. Аналитики связывают падение интереса с отказом телеканалов от развлекательного контента в пользу информационных программ, переносом премьер в онлайн-кинотеатрах и уходом Netflix.

Возвращаться интерес к сериалам у россиян в целом начал в сентябре 2022 года и сейчас почти восстановился: в январе 2023 года показатель всего на три процента ниже год к году. В «Национальной медиа группе» (НМГ) и «Газпром-медиа холдинге» подтвердили, что востребованность сериалов в 2023 году восстановилась.

При этом гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил, что тренд на снижение интереса к сериалам может возобновиться в 2023 году в связи сокращением библиотек легальных видеосервисов, максимальный эффект рынок может почувствовать к лету в связи с тем, что не будут продлеваться контракты на архивный контент.

Ранее сообщалось, что франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут удалены из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля из-за окончания срока лицензионных прав.