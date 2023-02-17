Жители Томской области сняли на видео северное сияние

Арктическое природное явление заметили в Сибири — северное сияние сняли жители Томской области. Видеозапись очевидцев публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Сообщается, что кадры были сняты в районе города Стрежевой.

Вспышки северного сияния были довольно мощными и по силе не уступали сиянию, которое обычно наблюдают в самой Арктике — Якутии, Мурманской и Архангельской областях.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле.

Ранее сообщалось, что в Назарово Красноярского края заметили редчайшее явление — зимнюю грозу. Очевидцы также сняли произошедшее на видеою