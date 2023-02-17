Латексная юбка бренда Кардашьян лопнула на блогерше во время примерки

Латексная юбка бренда Кардашьян лопнула на TikTok-блогерше Иззи во время примерки

Блогерша Иззи (фамилия неизвестна) с никнеймом @izzipoopi заказала в сети наряд бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян, и он лопнул на ней во время примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 982 тысяч подписчиков.

Девушка приобрела серый латексный костюм, который состоял из топа стоимостью 58 долларов (примерно 4300 рублей) и юбки за 78 долларов (примерно шесть тысяч рублей). При этом, чтобы не столкнуться с трудностями, когда она будет его надевать, юзерша посыпала изнаночную сторону изделий тальком.

Однако когда инфлюэнсерша натягивала тесную юбку, та порвалась в районе ягодиц. «Клянусь богом, я не сама ее порвала. Я в бешенстве», — заявила автор видео, продемонстрировав на размещенных кадрах дыру в изделии.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Бекки с никнеймом @lifeofbecky натянула заказанное в сети боди бренда Skims со словами «не могу дышать». Так, у нее возникли проблемы при примерке, поскольку наряд оказался тесным.