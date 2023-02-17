Выявлены сезонные изменения сна у человека

Frontiers in Neuroscience: продолжительность сна зимой у горожан увеличилась на полчаса

Ученые из клиники Шарите в Берлине выявили сезонные изменения сна у человека. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Frontiers in Neuroscience, продолжительность сна зимой увеличивается на полчаса у взрослых горожан.

Для этого были изучены данные 292 участников, которых подвергли полисомнографии — исследованию, где пациентов просят спать обычным образом, без будильника, а метод отслеживает качество, тип и продолжительность сна. За всеми испытуемыми наблюдали в разное время года, чтобы рассмотреть различия между месяцами.

Также были исключены добровольцы, которые принимали лекарства, влияющие на сон, с техническими сбоями во время полисомнографии, а также с задержкой быстрого сна более 120 минут (считалось, что первый эпизод быстрого сна был пропущен). После коррекции группы осталось 188 участников, которые жили в городе с низким естественным освещением и высоким световым загрязнением.

Большинство диагнозов расстройств не было сильно связано с сезонами, но бессонница чаще диагностировалась к концу года. Общее время сна зимой оказалось примерно на час дольше, чем летом, но этот результат не был статистически значимым. Однако быстрый сон зимой был на 30 минут дольше, чем летом.

Известно, что быстрый сон напрямую связан с циркадными ритмами, на которые влияют изменения в освещении. Хотя команда отмечает, что эти результаты необходимо будет подтвердить в более широкой выборке участников, которые не испытывают проблем со сном, при этом сезонные изменения могут быть еще сильнее выражены среди этой группы.

Авторы предполагают, что более ранний отход ко сну зимой может помочь приспособиться к сезонности. Также властям и работодателям стоит задуматься над тем, чтобы скорректировать школьные и рабочие графики с учетом сезонных потребностей во сне.

