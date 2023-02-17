Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:20, 17 февраля 2023Экономика

США предупредили о риске долгового кризиса

Аналитик Самиев допустил долговой кризис в США

Фото: Rick Wilking / Reuters

Поскольку рост долгов американского населения происходит быстрее, чем рост доходов, повышается и риск просрочек и невозвратов кредитов, что потенциально может привести к долговому кризису. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Несмотря на то что нельзя говорить о каком-то критичном уровне долга, ряд факторов все же внушает определенные опасения, — сказал Самиев. — Во-первых, одновременно достигли рекордных масштабов и госдолг, и корпоративный, и еще ряд параметров, характеризующих долговую нагрузку экономики. И понятно, что если планку по госдолгу можно поднять, то с домохозяйствами такая история некорректна. В какой-то момент появляется угроза финансовой неустойчивости системы».

Динамику долгов населения, по словам аналитика, необходимо сравнивать с другими показателями. Например, с показателями дохода той части населения, которая берет кредиты. Самиев предполагает, что долговая нагрузка и процентные расходы, которые несут заемщики, растут значительно быстрее, чем доходы.

Это создает угрозу просрочки и невозвратов, что в итоге чревато долговым кризисом. Также необходимо проанализировать размер ежемесячных выплат по долгам. Думаю, теперь они значительно больше, чем 3-5 лет назад, что тоже является одним из факторов риска долгового кризиса

Павел Самиеваналитик

Аналитик заметил, что делать окончательные выводы еще рано: необходимо внимательнее изучать текущую динамику, соотношение роста долга и ежемесячных выплат к текущим доходам. Тем не менее он подчеркнул, что существуют определенные предпосылки для ухудшения ситуации.

Долг клиентов американских банков по кредитным картам увеличился почти до триллиона долларов (986 миллиардов долларов). Это рекорд за всю историю наблюдений (с 1999 года), сказано в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Объем долгов взлетел в четвертом квартале прошлого года на 61 миллиард долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четвертом квартале 2019 года. Тогда показатель был 927 миллиардов долларов. В отчете отмечается, что американцы задерживают платежи по кредитам чаще, чем до пандемии COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО
Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей
Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»
Названы главные ошибки при ношении контактных линз
В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.