Федеральный резервный банк Нью-Йорка: американцы задолжали банкам почти триллион долларов

Долг клиентов американских банков по кредитным картам увеличился почти до триллиона долларов (986 миллиардов долларов). Это рекорд за всю историю наблюдений (с 1999 года), сказано в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Объем долгов взлетел в четвертом квартале прошлого года на 61 миллиард долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четвертом квартале 2019 года. Тогда показатель был 927 миллиардов долларов. В отчете отмечается, что американцы задерживают платежи по кредитам чаще, чем до пандемии COVID-19.

В начале прошлого года серьезные просрочки были по четырем процентам займов. Во время пандемии показатель не превышал четырех процентов. Общий долг домохозяйств по итогам четвертого квартала прошлого года достиг 16,9 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в США инфляция в декабре снизилась до 6,5 процента в годовом выражении, обновив минимум с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента). Рост цен замедляется уже шестой месяц подряд после пика в июне прошлого года (9,1 процента).