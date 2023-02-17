Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:29, 17 февраля 2023Экономика

Американцы задолжали банкам почти триллион долларов

Федеральный резервный банк Нью-Йорка: американцы задолжали банкам почти триллион долларов

Фото: Igal Ness / Unsplash

Долг клиентов американских банков по кредитным картам увеличился почти до триллиона долларов (986 миллиардов долларов). Это рекорд за всю историю наблюдений (с 1999 года), сказано в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Объем долгов взлетел в четвертом квартале прошлого года на 61 миллиард долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четвертом квартале 2019 года. Тогда показатель был 927 миллиардов долларов. В отчете отмечается, что американцы задерживают платежи по кредитам чаще, чем до пандемии COVID-19.

В начале прошлого года серьезные просрочки были по четырем процентам займов. Во время пандемии показатель не превышал четырех процентов. Общий долг домохозяйств по итогам четвертого квартала прошлого года достиг 16,9 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в США инфляция в декабре снизилась до 6,5 процента в годовом выражении, обновив минимум с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента). Рост цен замедляется уже шестой месяц подряд после пика в июне прошлого года (9,1 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины
Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений
Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России
В России подорожала аренда «однушек»
Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии
В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП
Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток
Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери
Американцы задолжали банкам почти триллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.