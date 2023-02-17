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05:10, 17 февраля 2023Среда обитания

Россияне рассказали о суевериях при ремонте

«ВсеИнструменты.ру»: 42 процента россиян заявили, что суеверны в вопросах ремонта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Чуть менее половины россиян рассказали, что суеверны в вопросах ремонта жилья. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян со всех регионов страны. 42 процента из них заявили, что суеверны в вопросах ремонта квартиры, при этом остальные не полагаются на подобные вещи. Что касается примет, то 25 процентов респондентов предпочитают не хранить дома старую мебель из-за чужой энергетики. Столько же россиян обязательно снимают старые обои перед поклейкой новых.

Что касается непосредственных работ, то 19 процентов респондентов отметили, что на успешность ремонта влияет день недели. 18 процентов рекомендовали не начинать изменения интерьера на убывающую луну, а 11 процентов — в високосный год.

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Более половины (54 процента) из тех, кто считает себя суеверным в вопросах ремонта, обращались к мистическим экспертам. Чаще всего опрошенные обращались к астрологам, 20 процентов посещали экстрасенсов, 16 процентов — служителей религиозных конфессий.

Ранее аналитики платформы «Авито Услуги» выяснили, что за 2022 год спрос россиян на услуги дизайнеров интерьера вырос на 73 процента относительно 2021 года. Сильнее всего спрос увеличился в Москве. В тройке лидеров также оказались Сочи и Ростов-на-Дону.

Нина Ташевская
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