Джулия Фокс появилась на Неделе моды с сумкой в виде человека в полный рост

Актриса Джулия Фокс посетила Нью-Йорк с сумкой в виде человека в полный рост Mikhael Kale

Американская актриса и модель Джулия Фокс посетила Неделю моды в Нью-Йорке с необычной сумкой и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

33-летняя знаменитость появилась на улицах города в серебристой мини-юбке и укороченной куртке в сочетании с сапогами на шнуровке, высоких каблуках и платформе. Кроме того, в руках телезвезда держала сумку, выполненную в виде куклы человека в полный рост с распущенными светлыми волосами. При этом одежда и обувь изделия имитировали наряд самой Фокс.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Известно, что упомянутая кукла длиной почти два метра представлена в ассортименте канадского бренда Mikhael Kale. Представители марки отмечают, что вес данной сумки составляет около 1,6 килограмма.

Ранее в феврале Джулия Фокс также пришла на Неделю моды в образе лошади и привлекла внимание фотографов. Знаменитость прошла по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.