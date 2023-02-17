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14:37, 17 февраля 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение десяти российским судьям

СБУ заочно предъявила обвинение десяти судьям Конституционного суда России

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение десяти судьям Конституционного суда России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

В СБУ заявили, что обвиняемые судьи «узаконили присоединение» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к России. Им вменяют «пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Алевтина Запольская
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