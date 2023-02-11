СБУ предъявила обвинения Бастрыкину

СБУ заочно выдвинула обвинения председателю СК России Бастрыкину

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Бастрыкина обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины о преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории страны, а также по статье об «оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии Российской федерации против Украины».