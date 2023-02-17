Пленный рассказал о привозящих украинским военным наркотики волонтерах

Пленный Василенко: наркотики попадают в ВСУ вместе с гуманитарной помощью от волонтеров

Волонтеры привозят на фронт украинским военным на фронт наркотики вместе с гуманитарной помощью. Кроме того, есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю. Об этом российским силовикам рассказал пленный украинский солдат Иван Василенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.

По словам Василенко, он был мобилизован в тероборону во Львове, куда приехал, чтобы сбежать за границу от призыва. Оттуда он попал на позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в Луганской народной республике (ЛНР), где попал в плен.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в его взводе было примерно пять человек, которые вместе с ним регулярно употребляли наркотики. «Мы общались, потому что вместе нужно ехать на позицию, решали все вопросы, "общаком" жили, деньги собирали, вместе пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали», — заявил Василенко. При этом, по его словам, командование все это видело, но закрывало на это глаза, потому что солдат «кидали просто на мясо».

Украинец признался, что до мобилизации он занимался торговлей наркотиками, поэтому имел связи с поставщиками. Запрещенные вещества доставлялись на фронт в основном через знакомых волонтеров, которых не досматривают. Также в теробороне были вернувшиеся из Польши солдаты, «они все "на травке", у них было с собой заряжено нормально, и семена, и трава, чтобы на позициях посадить это все».

Ранее пленный солдат ВСУ Вячеслав Симбирский заявил об употреблении наркотиков в ВСУ. Он сообщил, что запрещенные вещества солдатам раздавал военврач.