«Выберу.ру»: спрос на займы в интернете вырос на 42 процента в 2022 году

Онлайн-спрос на займы в микрофинансовых организациях увеличился на 42 процента в 2022 году, об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Рост спроса пришелся на второй квартал. Россияне бросились искать микрозаймы в интернете, когда банки ужесточили кредитную политику из-за нестабильной ситуации в экономике. В сумме за первое полугодие 2022 года кредитов было выдано на 40 процентов меньше, а микрозаймов на 25 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пик онлайн-спроса на займы в микрофинансовых организациях пришелся на июнь.

В этом году объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов, считают эксперты. В большинстве случаев подобные займы берут люди с невысоким уровнем дохода. Ключевым риском в этом случае остаются высокие проценты, под которые их выдают.

В прошлом году сообщалось, что россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов. За три месяца количество «проблемных» ссуд взлетело на 1,5 миллиона, или на 28,8 процента.