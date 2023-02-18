Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ

Минобороны: российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в районах населенных пунктов Лиман второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской народной республики (ЛНР) и Геройское Херсонской области.