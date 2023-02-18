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14:32, 18 февраля 2023Россия

Российская группировка войск нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в ЛНР

Российская группировка войск «Центр» нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в ЛНР

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российская группировка войск «Центр» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР), сообщили журналистам в Минобороны.

В течение суток в районах Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва были уничтожены больше ста украинских военных, две бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ, а также заявили о переходе под контроль поселка в Харьковской области.

18 февраля Курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что после обстрела села Елизаветовка Глушковского района военными ВСУ были зафиксированы повреждения нескольких жилых домов.

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Анастасия Астахова
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