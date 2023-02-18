Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 18 февраля 2023Мир

Херш допустил раскрытие деталей о подрыве «Северных потоков»

Журналист из США Херш допустил, что напишет больше о подготовке подрыва «Северных потоков»
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что может написать больше о «механизме» подготовки к диверсии американским руководством. Об этом он сообщил в интервью порталу consortiumnews.com.

По словам журналиста из США, диверсию на «Северных потоках» готовили в большом секрете. Американский президент Джо Байден узнал, что «мы можем это сделать». «Возможно, я напишу больше о механизме [подготовки]», — допустил Херш.

Материалы по теме:
«Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
«Отношения у нас хуже некуда»США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
22 марта 2021
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД ответили на призыв Китая прекратить огонь на Украине
Китайский дипломат предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»
Херш допустил раскрытие деталей о подрыве «Северных потоков»
Журналист Херш усомнился в признании США вины за подрыв «Северных потоков»
Сейсмологи предрекли землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями
В Ливане рассказали об упреждающем ударе Путина по США
В Китае предложили ФРГ помочь деэскалации конфликта на Украине
В США назвали спецоперацию на Украине обоснованной
Журналист Херш оценил мнение США о победе Украины
В Латвии раскрыли скрытые мотивы Запада относительно Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.