Херш допустил раскрытие деталей о подрыве «Северных потоков»

Журналист из США Херш допустил, что напишет больше о подготовке подрыва «Северных потоков»

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что может написать больше о «механизме» подготовки к диверсии американским руководством. Об этом он сообщил в интервью порталу consortiumnews.com.

По словам журналиста из США, диверсию на «Северных потоках» готовили в большом секрете. Американский президент Джо Байден узнал, что «мы можем это сделать». «Возможно, я напишу больше о механизме [подготовки]», — допустил Херш.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.

