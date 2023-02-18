Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

ZN.UA: в Днепропетровской области произошло несколько взрывов

В Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели» (ZN.UA).

По предварительным данным, в регионе работают комплексы противовоздушной обороны (ПВО).

Как стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель», звуки взрывов были слышны в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге.

Ранее сообщалось о двух взрывах в Хмельницкой области. Власти региона призвали местных жителей оставаться в укрытиях.