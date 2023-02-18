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10:49, 18 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

ZN.UA: в Днепропетровской области произошло несколько взрывов
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели» (ZN.UA).

По предварительным данным, в регионе работают комплексы противовоздушной обороны (ПВО).

Как стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель», звуки взрывов были слышны в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге.

Ранее сообщалось о двух взрывах в Хмельницкой области. Власти региона призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

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Алевтина Запольская
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