Президент Польши усомнился в завершении конфликта на Украине в 2023 году

Президент Польши Дуда высказал сомнение, что конфликт на Украине закончится в 2023 году

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News во время визита в Лондон, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он окончания боевых действий в этом году, польский лидер сказал: «Боюсь, что нет». Он полагает, что Россия рассчитывает на усталость Запада и НАТО от конфликта, после чего они перестанут поддерживать Украину.

16 февраля сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда договорились о новой военной помощи для Украины. Они обязались поставить танки Киеву, но, когда польский лидер напомнил о призывах украинских властей поставить истребители, британский премьер проявил нерешительность. При этом Сунак заявил, что стороны твердо поддерживают Украину.

В ответ на это Дуда поблагодарил британского лидера за ясную помощь для Киева и поддержку польской безопасности.