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02:44, 18 февраля 2023Мир

Евросоюз направит гражданскую миссию в Армению

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС направит гражданскую миссию из 100 человек в Армению

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Евросоюз (ЕС) на следующей неделе планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, ЕС направит миссию, которая будет способствовать миру и стабильности. «Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций», — подчеркнула она.

23 января ЕС согласовал создание гражданской миссии в Армении, целью которой является содействие урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что учреждение миссии в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Согласно заявлению, она будет проводить постоянное патрулирование и докладывать Брюсселю о ситуации.

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Марина Совина
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