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08:36, 18 февраля 2023Экономика

В Сербии раскрыли последствия введения санкций против России

Danas: Сербия лишится поставок газа при введении санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Если Сербия введет ограничения против России, то формально она лишится малого. Об этом заявило местное издание Danas.

В Сербии раскрыли последствия введения санкций против России и допустили, что страна столкнется с ответными мерами Москвы и потеряет важного внешнеполитического союзника. В частности, Белград может лишиться поставок газа.

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«Тогда возникнет неразрешимая проблема со снабжением потребителей газа в нашей стране, поскольку конкуренты России в настоящий момент не способны обеспечить таким количеством газа, которое требуется Европе и, в том числе, Сербии», — подчеркнули авторы статьи.

Отмечается, что в 2020 — 2021 годах Сербия приобрела российский газ на сумму в 462 миллиона долларов, а нефти и минеральных масел — на 331 миллион долларов. Кроме того, Белград покупает у Москвы железо, табачные экстракты, сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкции против Москвы. «Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля», — отметил политик.

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Марина Совина
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