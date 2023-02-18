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08:26, 18 февраля 2023Путешествия

На Западе заявили о конце эпохи «золотых виз» в Европе

Bloomberg заявил, что в Европе заканчивается эпоха «золотых виз»

Фото: Unsplash.com

В Европе заканчивается эпоха «золотых виз», поскольку сама система привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций. Об этом сообщает западное агентство Bloomberg.

Отмечается, что «золотые визы» с одной стороны позволяют привлечь инвестиции в страну, с другой — существуют риски создать привилегированный слой иностранных инвесторов, Еврокомиссия считает подобную схему подрывающей суть гражданства Европейского союза (ЕС).

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«Оборотной стороной этого является большая политическая тенденция, связанная с тем, что очень богатые инвесторы из-за рубежа имеют привилегированный статус в то время, когда перед широкими слоями общества стоит множество проблем», — пояснил профессор Бристольского университета в Великобритании Уилл Харви.

Агентство напомнило, что страны Европы, в том числе Португалия, Ирландия, Греция и Испания, создали систему «золотых виз» для привлечения иностранных инвесторов после финансового кризиса, за счет этого удалось получить миллиарды долларов из-за рубежа.

17 февраля стало известно, что Португалия перестанет выдавать «золотые визы» иностранцам. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. До этого аналогичное решение приняла Ирландия. Местные власти начали сворачивать национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам после соответствующей рекомендации Еврокомиссии.

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Марина Совина
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